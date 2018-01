Depois de contrariar governo Temer, Samper assina manifesto pró-lula

CATIA SEABRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário-geral da Unasul e ex-presidente da Colômbia, Ernesto Samper, assinou manifesto em defesa da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em maio de 2016, Samper provocou reação do governo Temer ao questionar publicamente a legalidade do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, afirmando que o processo expunha o Brasil à aplicação de cláusula democrática da Unasul. Ministro das Relações Exteriores à época, o ex-governador José Serra afirmou que os argumentos de Samper eram errôneos e deixavam "transparecer juízos de valor infundados e preconceitos contra o Estado brasileiro e seus poderes constituídos". Além de Samper, outros três ex-presidentes assinaram o documento em apoio à candidatura de Lula: Cristina Kirchner (Argentina), Pepe Mujica (Uruguia) e Rafael Correia (Equador). Os aliados de Lula suam para garantir maior volume de assinaturas ao manifesto que, lançado no dia 19 de dezembro, reúne cerca de 150 mil signatários.