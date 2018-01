Decisão do campeonato francês será nesta quinta

Amanhã, quinta, entram em jogo os direitos da Liga Francesa. Globosat, Fox, ESPN e Esporte Interativo na parada. Mesmo com o mercado não muito receptivo, a briga promete fortes emoções. A presença do brasileiro Neymar em campo, defendendo as cores do PSG, fez crescer o interesse dos brasileiros e de todas as TVs. Como não poderia deixar de ser. E, pela frente, depois do francês, ainda teremos ao longo do ano, disputas pela Libertadores, Sul-Americana e Champions League. Com relação a esta última, nos bastidores esportivos, existe a quase certeza que tudo vai continuar como está. Globo (aberta) e Turner (fechada) devem vencer essa parada, porque o panorama das corridas não indica outro resultado. A Globo nunca se interessou em perder e a Turner está com os seus pés, a cada dia, mais plantados no esporte da América Latina. No Brasil, a partir do ano que vem, já terá os direitos de alguns clubes, pegou metade do argentino e o chileno é só dela. Os planos são de absoluto crescimento. Não será uma Liga dos Campões, via Esporte Interativo, com a importância que tem, que ela irá abrir mão agora.

Baixas

Paula Azzar, editora-chefe do ‘Canal Livre’ há 5 anos, e a repórter Isabela Labate, do esporte, entraram na lista de cortes da Band. O BandNews TV é outro que não escapou da onda de demissões. Vários de lá também foram atingidos.

Em cima disso

Carlos Bonow entra em ‘O Outro Lado do Paraíso’ para viver um ginecologista, Elder. Começou a gravar ontem. Será o médico da Suzy (Ellen Rocche). Já Daniela Fontan volta à novela, em fevereiro, agora como empregada de Clara (Bianca Bin). Antes, trabalhava para Fabiana (Fernanda Rodrigues).

É isso

A Rede TV! só vai anunciar após o carnaval o formato de programa diário que será apresentado no fim de noite. Na semana que vem, com o retorno de alguns de seus principais executivos ao trabalho, este e outros assuntos serão retomados.

Por outros assuntos

Há também o desejo de acelerar os planos voltados para a teledramaturgia na Rede TV!. Novelas, nem pensar. O objetivo é apostar em séries, segmento em alta nas principais TVs do planeta. Por meio de parcerias e produção própria.

Está forte

E ganha força na Rede TV! a ideia de um programa de culinária comandado por Edu Guedes. Dizem, nos corredores da casa, que esse produto poderá vingar a partir de abril.

Munição

A Globo promete duas primeiras semanas muito fortes para ‘Deus Salve o Rei’, estreia na faixa das sete. É o que se pretende apresentar como “cartão de visita” da novela protagonizada por Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa.

Expectativa

Depois disso, passada a fase da novidade, do impacto da alta produção e do belo visual, começará a “rotina”, ainda que a trama continue agitada. Mas só aí será possível saber se o público comprou mesmo a proposta de uma novela com cara e tom tão diferentes do usual na faixa das 19 horas.

Cauã bloqueado

Mesmo gravando como protagonista da minissérie “Ilha de Ferro”, que vai para um serviço de streaming da Globo, Cauã Reymond não deixa de ser procurado por outras produções. Nesta semana, não foi diferente, mas o que se tem como oficial é que ele está reservado para a nova novela de Aguinaldo Silva.

Saída do Joaquim

Joaquim Lopes deixa definitivamente o “Vídeo Show”, nesta sexta-feira, para se dedicar aos trabalhos da novela “Orgulho e Paixão”, substituta de “Tempo de Amar”, na faixa das 6. A partir da próxima semana, Otaviano Costa, formando dupla com Sophia Abrahão, irá reassumir o comando do programa.

Globo/Raquel Cunha

Flagra – Em “O Outro Lado do Paraíso”, na Globo, depois de pegar Samuel (Eriberto Leão) com o namorado, Cido (Rafael Zulu), Suzy (Ellen Rocche) fica inconformada com a situação e faz questão de espalhar em todo hospital que o marido é gay.

As cenas irão ao ar entre quinta e sexta-feira.

Bate – Rebate

Depois de renovar o contrato com os apresentadores do “Encrenca” até 2022, a Rede TV! já trabalha no layout do novo cenário do programa, que volta ao vivo dia 28.

Sabrina Sato grava primeira externa do seu programa, este ano, no dia 23...

... Já existe um trabalho para se buscar ao menos um formato novo neste primeiro semestre...

... E o que vale para a Sabrina serve para outros programas do entretenimento na Record...

... Todos continuam muito iguais, mudando apenas o apresentador...

... É preciso dar liberdade para as produções criarem algo diferente ou tentarem se diferenciar uma das outras.

A partir de amanhã, o “Cartão Verde”, da Cultura, dará início a série de programas especiais com a participação do narrador José Silvério e de outros convidados.

A partir da noite desta quarta-feira, a Band começa a transmitir os jogos da Florida Cup...

... Na noite de hoje, 22 horas, tem Corinthians x PSV Eindhoven, direto de Orlando...

... Narração do Oliveira Andrade, comentários do Neto e reportagens do Fernando Fernandes.

C´est fini

Parte de texto disparado ontem pela assessoria do SBT, a respeito do desempenho de “Carinha de Anjo”, na segunda, em São Paulo: ”durante o confronto com a novela bíblica, das 20h45 às 21h28, a atração do SBT registrou 11,8 pontos de média contra 6,2 da concorrente e garantiu a segunda colocação com 90% de vantagem”. Primeiro que as duas, amigas por fora, se odeiam por dentro. Quando pode, uma sempre fala mal ou tenta desprestigiar a concorrente. E “Apocalipse” está indo mesmo de mal a pior. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!