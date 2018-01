Cadastro para transporte escolar público fica disponível no dia 15 de janeiro

Estará disponível a partir do dia 15 de janeiro, no site da Prefeitura de Piraquara, menu da Secretaria de Educação, o recadastramento online para estudantes de Piraquara usuários do transporte escolar público municipal/estadual. O objetivo é facilitar o processo e dar mais comodidade às famílias dos estudantes para iniciarem o processo do cadastro.

O cadastro online serve apenas para os alunos que já são usuários do transporte escolar público. Posteriormente as carteirinhas serão enviadas às instituições de ensino para serem entregues aos alunos.

Os cadastros para novos estudantes da rede municipal deverão ser realizados no período de 30 de janeiro a 6 de fevereiro e para os estudantes da rede estadual, de 7 de fevereiro a 16 de fevereiro na Secretaria Municipal de Educação. Todos os processos antes do início do ano letivo, no dia 19 de fevereiro.

Os responsáveis devem estar munidos de cópias dos documentos pessoais do aluno, cópia do comprovante de endereço e declaração de matrícula.