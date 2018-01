Calor e chuva pedem atenção redobrada contra o mosquito 'Aedes aegypti'

Com as altas temperaturas e as frequentes pancadas de chuva, típicas de verão, a atenção em relação aos cuidados com o Aedes aegypti deve ser redobrada. O mosquito é o transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. Em Pinhais, existe o Programa Municipal de Combate a Dengue em que os agentes de combate a endemias, do Serviço de Controle de Zoonoses, realizam periodicamente o controle de vetores, entre eles o mosquito Aedes aegypti.

Segundo o Controle de Zoonoses os mosquitos podem se desenvolver em vários tipos de recipientes, portanto, é necessário que a população fique atenta com isso e que evite pontos de água parada. É importante vistoriar vasos sanitários, pneus, calhas, poças d’água, lonas, para-choques, baldes, tambor, pratos de vasos, entre outros.

O Aedes um pouco menor que o pernilongo comum, preto, com manchas brancas no corpo e nas patas. Se reproduz em água limpa e parada. Não faz zumbido e se alimenta (pica) principalmente durante o dia.