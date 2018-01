Investimentos melhoram a infraestrtutura do Alto Maracanã

Atualmente o Pronto Atendimento 24h do Alto Maracanã vem passando por reformas de melhorias tanto em sua estrutura como no atendimento da Rede de Urgência e Emergência. Entre as modificações estão à revitalização do local, incluindo a pintura do prédio, novos mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos de segurança e enxovais.

Outra novidade é o Acolhimento e o Protocolo da Classificação de Risco, iniciada em dezembro do ano passado, que tem como principal objetivo melhorar o atendimento da população, que busca os serviços da Rede de urgência e Emergência.

“Estas obras são um avanço extremamente necessário para a saúde da população em nosso município. Para que o atendimento seja humanizado e que as pessoas que passam pela Unidade 24hs tenham um ambiente confortável”, disse a prefeita de Colombo Beti Pavin.

Já sobre as mudanças no atendimento médico do PA, o secretário de saúde, Darci Martins Braga ressalta que cada adequação realizada é para que o colombense possua um melhor atendimento. Lembrando que em 2017, foram investidos R$ 250 mil.

“Estamos com uma parceria importante entre o nosso 24h, juntamente com o Hospital de Clínicas do Paraná e Secretária de Saúde do Estado do Paraná, no desenvolvimento do Projeto Piloto da Telemedicina. A medida visa agilizar o atendimento do paciente com suspeita de Infarto Agudo do Miocárdio viabilizando os resultados do exame de eletrocardiograma por equipe especializada em tempo recorde”, explicou o Braga.

O PA do Maracanã também passa a ter novas rotinas para atender os Protocolos da Rede de Urgência e Emergência. “As escalas dos profissionais da Rede de Urgência e Emergência da Unidade 24h foram adequadas por meio das novas contratações através do concurso público e processo seletivo simplificado”, continua Braga.