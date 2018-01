Djokovic volta às quadras após seis meses, vence austríaco e sai otimista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic voltou às quadras nesta quarta-feira (10) no torneio Kooyong Classic, uma tradicional competição de exibição disputado em Melbourne. O tenista de 30 anos de idade venceu com tranquilidade o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e se mostrou otimista. “Foi fantástico para eu ver como estou, para ver o que fiz com minha equipe e notar o que funciona em quadra. Principalmente no saque, que era a principal preocupação por causa do cotovelo. Eu não quero ficar muito confiante, mas estou muito feliz com a atuação hoje”, falou Djokovic. O sérvio planejava retornar às competições no final de 2017, mas não conseguiu por causa da lesão. Djokovic deixou de lado o torneio de exibição de Abu Dhabi e Doha, por conta das persistentes dores no cotovelo. O problema tirou o tenista da segunda metade da temporada passada. “Foi a primeira vez na minha carreira que tive uma longa parada. Seria ideal se tivesse outro torneio antes do Aberto da Austrália. Mas vou levar como puder. Espero que nos próximos quatro ou cinco dias tudo se encaminha para eu estar pronto para a competição”, acrescentou Djoko. No primeiro set, Djokovic não deu chances a Thiem e o sérvio demonstrou que está pronto para disputar mais um título no Aberto da Austrália. O Grand Slam começa, para o sérvio, na próxima semana. Na sexta-feira (12), Djokovic volta às quadras para outro torneio de exibição: o Tie-Break Tens, em Melbourne. Rafael Nadal também está neste torneio.