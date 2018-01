Monalisa Perrone e Luciano Burti assumem namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Monalisa Perrone, 48, e o comentarista de automobilismo da Globo, Luciano Burti, 42, assumiram que estão em um relacionamento sério. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do "UOL", o casal fez o anúncio nas festas de fim de ano. O namoro, no entanto, não é recente. Perrone e Burti estavam juntos há mais de um ano, desde o final de 2016. Mas o casal preferiu ser discreto e manter o relacionamento o menos público possível desde que começaram a sair, no final de 2016. Anteriormente, a apresentadora do "Hora Um" foi casada com Paulo Gaba Júnior. Em 2005 tiveram o filho, Paulo, 12. O relacionamento de 21 anos terminou em 2013. Burti também foi casado. Em 2008, o então piloto de Fórmula 1 se casou com a estilista Daniela Norbert, com quem manteve um relacionamento por cerca de sete anos. De acordo com Feltrin, ambos estariam separados desde 2015.