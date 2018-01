(foto: Rede News 24 Horas)

Os moradores de Guaraqueçaba, no Litoral do Paraná, foram vítimas de mais um grupo de assaltantes de caixas eletrônicos. Segundo as informações preliminares da Polícia Militar, um grupo explodiu o caixa do banco Itaú nesta madrugada. O grupo estava fortemente armado e, para não serem presos, durante a fuga chegaram a fazer moradores de reféns.

