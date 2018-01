Praias paranaenses recebem atividades esportivas e de lazer

(foto: AEN)

Veranistas e moradores do Litoral do Paraná poderão participar a partir desta quinta-feira (11) de atividades esportivas e de lazer, com aulão de ritmos, aeróbica e danças. O projeto é do Governo do Estado com o apoio da prefeitura de Pontal do Paraná.

Mais de 40 pessoas, de várias cidades do Estado, estão envolvidas no projeto. A equipe participou terça e quarta-feira uma última capacitação, com ensaios de danças, coreografias e preparação de jogos e brincadeiras diversas.

Conduzidas pela Secretaria de Estado do Esporte e Turismo, as atividades integram o Verão Paraná e acontecem de terça a domingo, das 8h às 12h e das 16h às 20h, até o dia 04 de fevereiro. São cinco postos fixos em Pontal do Paraná: Praia de Leste, Ipanema, Santa Terezinha, Shangrilá e Pontal do Sul. Além desses locais, equipes itinerantes irão a Matinhos e Guaratuba.

Nesta quinta-feira, já pela manhã, haverá uma blitz com acadêmicos de educação física que atuarão nos cinco postos fixos. À tarde, a partir da 15 horas, no Posto de Ipanema, a programação prevê um aulão de ritmos, aeróbica e danças. A abertura oficial será às 16 horas.

MAIS ESPECIAL – O secretário do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício, explica que o projeto foi resgatado em 2017. “São vários meses de preparação pela equipe da Secretaria, que culmina em atividades que vão deixar a temporada ainda mais especial”, diz ele.

“Os veranistas podem esperar muita diversão e alegria. Não há dúvida que quem participar desses dias com nossos acadêmicos voltará para suas cidades de origem com vontade de fazer ainda mais atividades físicas”, diz a coordenadora geral das ações da Secretaria de Esporte e Lazer no Litoral, Márcia Simoni.

Fábio Ribas, secretário de Esportes de Pontal do Paraná, também ressalta a importância do projeto. “Estamos felizes, não somente a população e os veranistas, mas nós da administração, que aguardamos com muita ansiedade o Verão Paraná em nosso município”, disse.