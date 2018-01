Justiça nega liminar de Gustavo Scarpa para rescindir com Fluminense

LEO BURLÀ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça Trabalhista negou o pedido de Gustavo Scarpa para rescindir seu contrato com o Fluminense. A decisão saiu na manhã desta quarta-feira (10). Em sua sentença, a juíza Dalva Macedo, titular da Vara do Trabalho, afirma que a decisão de liberar Scarpa de seu contrato em caráter de urgência poderia fazer com que o caso se torne "irreversível", "com prejuízos para as partes e também no que diz respeito a terceiros". O jogador poderá tentar reverter a decisão com um mandado de segurança.

O camisa 10 alega atrasos de salários, férias, 13º e não depósitos de parcelas do fundo de garantia. A defesa do jogador estimou a dívida como algo em torno de R$ 9,3 milhões, mas a magistrada também não concordou com o montante apresentado. Em nota oficial, o Fluminense informou que "o ajuizamento dessa ação nos surpreende e nos entristece, sobretudo por se tratar de atleta da base, que sempre teve por parte do clube, reconhecimento e consideração, tanto que lhe foi, no ano passado, concedido aumento de salário durante a vigência do contrato".

O jogador não apareceu para treinar desde que o elenco tricolor se reapresentou, o que gerou temor e revolta nas Laranjeiras. O estafe de Scarpa encaminha um acerto com o São Paulo, mas a decisão desta quarta dificulta um pouco mais o negócio.