São Paulo anuncia contratação do zagueiro Anderson Martins

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (10) a contratação do zagueiro Anderson Martins. O defensor acertou com o clube paulista após rescindir seu contrato com o Vasco na última terça-feira. "Torcida são-paulino, quero falar para todos vocês que estou muito feliz por poder estar me unindo a essa grande equipe. Espero que seja um ano de muitas conquistas. Vou fazer meu melhor para que possamos ter um ano de muitas conquistas", disse o zagueiro, em vídeo divulgado pelo próprio São Paulo.

Como não é preciso pagar pela transação, a diretoria são-paulina teve somente que acertar com o zagueiro os valores de salários e luvas. O defensor tem 30 anos e tinha contrato com o Vasco, que o contratou durante a última temporada, até 30 de junho de 2020. A rescisão foi motivada por atrasos salariais.

No futebol paulista, Anderson defendeu o Corinthians em 2014, emprestado pelo Al Jaish, do Qatar. No país do Oriente Médio, defendeu também o Umm-Salal e o Al Gharafa. Foi pelo Vasco, com o título da Copa do Brasil de 2011, e pelo Vitória, porém, que o zagueiro natural de Fortaleza se destacou mais. O São Paulo já conta no elenco com Rodrigo Caio, Arboleda, Bruno Alves, Militão, Aderllan e Rony como opções para Dorival Júnior montar a defesa.