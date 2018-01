Fluminense oficializa as contratações de Gilberto e Jádson

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense oficializou as contratações do lateral-direito Gilberto e do volante Jádson. A dupla já estava integrada ao grupo desde a reapresentação, mas o clube só anunciou os reforços nesta quarta-feira (10).

Ex-Vasco, Gilberto pertence a Fiorentina e assinou por um ano com o clube das Laranjeiras. Jádson, por sua vez, acertou por dois anos. Pelo trato, o Fluminense e a Udinese dividem os direitos do volante. "Uma das principais razões que me fizeram escolher o clube é o Abel. É uma pessoa que tenho orgulho de ter trabalhado e estou feliz por mais essa oportunidade. A expectativa é muito positiva, acredito que o Fluminense vai montar um grupo competitivo e vamos brigar por todos os campeonatos porque é a característica do Fluminense: brigar por todos os títulos. Espero conquistar algo", disse o lateral ao site do clube.

Jádson, que foi revelado pelo Botafogo, revelou sua felicidade por voltar para o Ro de Janeiro: Morei muitos anos no Rio e estou muito feliz por voltar, meu filho é daqui e tenho muitos amigos também. Tenho que agradecer muito a Deus e à diretoria, por tornar esse momento real. A expectativa para a temporada é que seja uma das melhores da minha carreira como jogador, tanto individual quanto coletivamente. Que possamos conquistar todos os objetivos que forem estabelecidos", ressaltou Jádson.