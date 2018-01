Aos 57 anos, Hugh Grant será pai pela quinta vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hugh Grant, 57, e sua namorada Anna Eberstein, 35, serão pais novamente. Este é o quinto filho do ator e o terceiro com a atual companheira. O casal compareceu à premiação do Globo de Ouro no domingo (7) e Anna não se preocupou em esconder a barriga saliente. A confirmação da gravidez foi dada pela mãe da atriz sueca à imprensa local. "Estou muito feliz por receber mais um neto. O nascimento deve ocorrer em breve", disse a avó ao tabloide "Aftonbladet". O astro de "Virando a Página" teve quatro filhos em quatro anos, alternando as mulheres. Antes de seu relacionamento com a atriz sueca, Grant namorava chinesa Tinglan Hong, com quem também teve dois filhos. Tabitha, sua primeira filha, nasceu em 2011. Em 2012 nasceu seu segundo filho, John Mungo, mas desta vez com Anna. Acontece que, três meses depois, nasce Felix Chang, em fevereiro de 2013, fruto de seu relacionamento com Hong. As mulheres ficaram grávidas praticamente ao mesmo tempo. Grant voltou a se encontrar com Eberstein, com quem teve seu caçula em 2015. Grant é conhecido por ter atuado em filmes como "Amor à Segunda Vista", "Um Grande Garoto" e "Quatro Casamentos e um Funeral", que lhe rendeu um Globo de Ouro em 1995. Seu trabalho mais recente é em "Paddington 2", um filme infantil lançado em 2017. No entanto, o ator esteve afastado do cinema por um tempo. Segundo ele, fazer filmes o deixava "um pouco triste". "Falava outro dia com Kevin Bacon, e ambos chegamos à conclusão de que sempre voltamos para casa um pouco tristes depois de atuar", comentou ele, em entrevista à "AFP".