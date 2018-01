Parque Náutico tem nova iluminação e mais segurança com Operação Verão

(foto: Divulgação SMCS)

O Parque Náutico, no Boqueirão, começou o ano de 2018 mais iluminado. A torre de cronometragem do parque foi iluminada e agora além de servir para as competições, também se torna mais uma atração do local. A nova iluminação pode ser vista de longe pelos moradores e turistas que passam pela região.

“Sentinela do Rio Iguaçu a bela Torre de Cronometragem do nosso Parque Náutico, na fronteira Leste de Curitiba agora está iluminada. Vamos lhe dar bom e contínuo uso. O Boqueirão e Curitiba merecem”, disse o prefeito Rafael Greca.

Além da nova iluminação, o Parque Náutico também recebeu um posto da Guarda Municipal que a partir de agora trará mais segurança a quem frequenta o local. Além disso, aos sábados e domingos de janeiro e fevereiro o parque recebe atividades esportivas e de lazer da Operação Verão Curitiba, que também conta com reforço na segurança.

As melhorias não param por aí. Em 2018, a pista de caminhada do parque vai passar por reforma e um novo estacionamento está sendo construído. Este espaço também será uma nova opção para a realização de shows em Curitiba.

Ricardo Dias, administrador da Regional Boqueirão, afirma que o Parque Náutico está se tornando o principal ponto de entretenimento, lazer e da prática de esportes da região.

“Vejo um grande potencial em nosso Parque da Náutico e, ainda neste ano pretendemos melhorar a estrutura da pista de caminhada. Vamos incentivar a prática de esportes náuticos como caiaque, stand up, remo e canoa”, disse Dias.

A Regional Boqueirão atende os bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim.