Atlético-PR oficializa contratação de lateral Thiago Carleto, ex-Coritiba

NAPOLEÃO DE ALMEIDA CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético Paranaense oficializou nesta quarta-feira (10) a contratação do lateral-esquerdo Thiago Carleto, que defendeu o rival Coritiba no último Brasileirão e foi escolhido Bola de Prata como o melhor da posição no prêmio dos canais "ESPN". Carleto treina com o elenco do Furacão desde o começo do ano e já em dezembro sua mudança para o rival era conhecida. Aos 28 anos, Carleto chega ao Atlético-PR no momento de maior destaque na carreira desde que apareceu no Santos e foi vendido ao Valencia, da Espanha, há 10 anos. "Por tudo que passei na carreira, simboliza um crescimento. Quero neste ano fazer uma temporada excelente. Estou me preparando e vou me preparar mais ainda", disse em depoimento ao site oficial do clube. Carleto chamou a atenção do Coritiba pelas boas atuações no Paulistão 2017 com a camisa do Linense. Ao se destacar no Coritiba, foi cobiçado pelo rival local, que acertou seu ingresso no final de 2017 e agora faz o anúncio oficial.