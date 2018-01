Oeste do Paraná terá nova subestação de energia

A Copel Geração e Transmissão começou a construir uma nova subestação de energia em Medianeira, no Oeste do Paraná. Com investimento total de R$ 40 milhões, o empreendimento vai ocupar um terreno de 27 mil metros quadrados, à margem da rodovia PR-495, na saída para Missal, e reforçar o sistema elétrico de toda a região.

Já estão em andamento no local as atividades de demolição e limpeza da área, além da terraplanagem. Os principais equipamentos que compõem a subestação estão em estágio final de fabricação e devem ser instalados no segundo semestre de 2018. A entrada em operação está prevista para maio de 2019.

A nova subestação Medianeira Norte vai operar em 230 mil volts (kV) com dois transformadores – cada um com 150 megavolt-ampéres de potência. Será conectada às subestações Cascavel (230 kV), Foz Iguaçu Norte (230 kV) e Cascavel Oeste (525 kV).

A nova subestação vai aliviar o sistema de transmissão de Medianeira, que conta atualmente com uma subestação de 138 kV e tem capacidade limitada frente ao aumento de consumo de energia, especialmente nos meses mais quentes do ano.

LOTE DE OBRAS

“Essa subestação integra um lote de obras de transmissão que devem absorver R$ 580 milhões em investimentos até 2019 e aumentar de forma significativa a capacidade e confiabilidade do sistema elétrico no Paraná”, explica o diretor-presidente da Copel GeT, Sérgio Luiz Lamy.

Ao todo, serão três novas linhas de transmissão que somam 230 km, além de 900 MVA (megavolt-ampère) de potência em três grandes subestações no Paraná – Medianeira Norte, Curitiba Centro, Andirá Leste – as duas últimas também em fase de instalação.