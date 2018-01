Colônia de férias ensina respeito aos animais ao som dos “Saltimbancos”

(foto: Divulgação)

Toda aquela energia represada pelas férias no corpinho das crianças poderá ser utilizada na colônia “Os Saltimbancos Brincalhões”, promovida pela Escola de Artes Projeto Broadway de 15 a 19 de janeiro, no período da manhã. Durante uma semana, os pequenos com idade de 5 a 12 anos brincarão ao som dos clássicos de Chico Buarque e Sérgio Bardotti, aprendendo a cantar, dançar e interpretar números do musical.

“Além das músicas originais, vamos trabalhar a preservação da natureza e o respeito aos animais dentro da narrativa”, conta a diretora Débora Bergamo. No enredo, o gato, o jumento, a galinha e o cachorro livram-se da opressão de seus donos juntando forças e fugindo para a cidade, fazendo também da música uma fonte de alegria e persistência.

A segunda semana da colônia aprofunda a vocação circense dos Saltimbancos com o tema “Um dia no circo”, de 22 a 26 de janeiro. O professor de teatro e circo Gabriel Castro revela que algumas acrobacias serão propostas aos participantes, sempre cercadas de toda a segurança e com a presença constante dos monitores. “São pequenas piruetas e formações como a pirâmide, que desafiam cada aluno nos limites de sua coragem”, explica.

Dança de rua

Durante as tardes, de 15 a 27 de janeiro, jovens interessados nas múltiplas habilidades envolvidas na arte do musical aprenderão números de “Hamilton”, principal estreia da Broadway dos últimos anos e um fenômeno de vendas. O show conta a história de um dos fundadores dos Estados Unidos como nação, Alexander Hamilton, utilizando o rap e as danças de rua ao longo de toda a narrativa.

No fim do curso, será gravado um vídeo para os alunos mostrarem um pouco do que são capazes. O curso traz de Nova York a bailarina, atriz, e cantora Anelena Frolini, que trabalhará ao lado do diretor e coreógrafo de hip hop Octávio Nassur.

Outros cursos de férias do Projeto Broadway trazem jazz musical, sapateado e uma versão brasileira para o filme musical “Teen Beach” para adolescentes.

SERVIÇO

COLÔNIA DE FÉRIAS OS SALTIMBANCOS BRINCALHÕES E UM DIA NO CIRCO

Aulas de música, teatro, dança e atividades circenses para crianças de 5 a 12 anos.

Dias de aulas: de segunda a sexta de 15 a 19 de janeiro (primeira semana) e de segunda a sexta de 22 a 26 de janeiro (segunda semana). Os participantes podem optar pelas duas semanas ou apenas uma delas.

Horários: das 10h às 12h30 com intervalos

Professores: Gabriel Castro, Juliano Ferreira e Rosane Jorge.

CURSO DE FÉRIAS HAMILTON

Estudo e montagem de números do musical. Dança, interpretação e canto.

Dia de aulas: de segunda a sábado, de 15 a 27 de janeiro de 2018

Horários: Das 14h às 18h30, com intervalo

Professores: Anelena Frolini, Octávio Nassur, Giovana Póvoas, Débora Bérgamo, Ricardo Bührer, Rodrigo Henrique.

CURSO DE FÉRIAS ADOLESCENTES TEEN BEACH

Estudo e montagem de coreografias e canções do filme.

Dia de aulas: de segunda a sábado, de 22 a 27 de janeiro de 2018

Horários: Das 14h às 18h30 com intervalo

Professores: Ariadne Staut, Juliano Ferreira, Gabriel Castro e Rodrigo Henrique.

CURSO DE FÉRIAS THEATER JAZZ

Estudo de técnicas coreográficas de jazz atualmente presentes em espetáculos internacionais.

Dias de aulas: de segunda a sábado de 15 a 20 de janeiro (primeira semana) e de segunda a sábado de 22 a 27 de janeiro (segunda semana). Os participantes podem optar pelas duas semanas ou apenas uma delas.

Horários: das 19h às 20h30

Professoras: Anelena Frolini

CURSO DE FÉRIAS SAPATEADO – MARY POPPINS

Estudo de técnicas com foco na montagem de coreografias inspiradas no musical.

Dias de aulas: de segunda a sexta de 22 a 26 de janeiro.

Horários: das 20h30 às 22h

Professor: Demétrio Sanches

O investimento nos cursos vai de R$ 190 a R$ 790, de acordo com a carga horária.

Projeto Broadway - Rua Presidente Faria, nº 282, 4º andar (41) 3154-2855.

www.projetobroadway.com.br / contato@projetobroadway.com.br

