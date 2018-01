Deslizamentos de terra na Califórnia deixam 13 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deslizamentos de terra deixaram ao menos 13 mortos na Califórnia, e os resgates devem continuar nesta quarta-feira (10), com o fim das tempestades que atingiram o Estado norte-americano nos últimos dias. No condado de Santa Bárbara, a lama invadiu casas, fechou estradas e arrastou veículos na terça-feira (9) depois de uma chuva forte repentina. As cidades de Montecito e Carpenteria, perto de Santa Bárbara, foram as mais atingidas. Em dezembro, a região tinha sido atingida por incêndios florestais, o que pode ter contribuído para agravar os deslizamentos de terra, segundo especialistas. Os incêndios queimam a vegetação que ajuda a segurar a terra nas encostas, além de endurecer a camada superior do solo, impedindo que a água das chuvas seja absorvida. Nesta terça-feira (9), operações de resgate com cães e helicópteros buscavam sobreviventes nas áreas cobertas de lama. Uma menina de 14 anos foi achada viva nos escombros de uma casa em Montecito com ajuda de cachorros, em uma operação que durou seis horas. "Por um momento achei que tinha morrido", disse a garota, Lauren Cantin. Cerca de 300 pessoas ficaram ilhadas em um cânion e foram resgatadas de helicóptero. Cerca de 7.000 pessoas foram ordenadas a deixar suas casas, das quais apenas 10% a 15% o fizeram. Outras 23 mil foram orientadas a fazê-lo voluntariamente. Parte dos residentes da região teve que sair de casa no mês passado devido aos incêndios florestais e novamente nesta semana por causa dos deslizamentos de terra.