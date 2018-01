Ferrari anuncia Daniil Kvyat como piloto de testes para 2018

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ferrari anunciou nesta quarta-feira (10) ter acertado com Daniil Kvyat para ser piloto de testes da equipe italiana. O russo foi dispensado da Toro Rosso após o Grande Prêmio de Cingapura, seis provas antes do término da temporada de 2017. De acordo com o “Autosport”, Kvyat chegou a negociar com a Williams para assumir o cockpit deixado por Felipe Massa. A equipe inglesa, contudo, deve fechar com o também russo Sergey Sirotkin. Na Ferrari, Kvyat deverá trabalhar nos simuladores e em alguns testes na pista para ajudar no desenvolvimento do carro da equipe italiana. Atualmente, os dois pilotos titulares da Ferrari são Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. A nova temporada da Fórmula 1 está marcada para começar no dia 25 de março, com o Grande Prêmio de Melbourne, na Austrália.