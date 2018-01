Cresce o número de casos de dengue no Paraná

(foto: AEN)

Sobe o número de casos de dengue no Paraná. De acordo com o último boletim da Secretaria do Estado da Saúde do Paraná (Sesa), divulgado nesta quarta-feira, 10, Maringá, no norte do Paraná, e Foz do Iguaçu, no oeste do estado, concentram 83% dos novos casos de dengue no Paraná registrados em uma semana.

O número de casos de dengue no estado entre os dias 2 e 10 de janeiro de 2018 subiram de 340 para 371. Dessas 31 novas confirmações, 14 foram em Maringá e 12 em Foz do Iguaçu.

De acordo com a secretaria, os municípios com maior número de casos confirmados desde agosto de 2017 – início do novo período de acompanhamento da dengue – são Maringá (141), Foz do Iguaçu (43) e Cambé (19), também no norte do Paraná.

Os municípios com maior número de casos suspeitos notificados são Londrina (1.524), no norte do estado, Maringá (1.261) e Foz do Iguaçu (971).