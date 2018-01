Após vacinação contra febre amarela, SP reabre Horto e outros dois parques

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três parques da capital paulista que permaneceram fechados à visitação da população, entre o final de 2017 e o início deste ano, serão reabertos ainda nesta quarta-feira (10). O Horto Florestal e o parque da Cantareira, ambos na zona norte, e o parque Ecológico do Tietê, na zona leste, suspenderam a entrada de frequentadores após a localização de macacos mortos por febre amarela em suas áreas. O governo Alckmin (PSDB) informou que as unidades foram reabertas após estratégias de vacinação nos bairros do entorno. Todas elas, no entanto, contarão com avisos na entrada para informar à população de que estão em áreas de risco e que para visitá-las é preciso ter tomado vacina contra a febre amarela ao menos dez dias antes. A volta das atividades dos parques integra um pacote de ações anunciadas nesta quarta-feira (10) pelas autoridades de saúde para combater a doença, que já matou 13 pessoas em todo o Estado. São Paulo, Bahia e Rio estão no alvo de uma campanha emergencial de vacinação do Ministério da Saúde para conter o avanço da febre amarela em áreas que até então não tinham recomendação para imunização contra a doença. Nos três Estados, a meta será a de alcançar 19,7 milhões de pessoas. Para isso, a ideia é utilizar doses fracionadas da vacina, feitas com 1/5 da do tipo padrão. Segundo o secretário David Uip, a imunização começará pelas áreas com maior risco de transmissão do vírus e, posteriormente, se estenderão às demais áreas da capital -mas só numa segunda fase. "A Sé e a Paulista, por exemplo, são as que têm menos risco, devem ser as últimas". Atualmente, a cobertura vacinal nas áreas de recomendação de imunização do Estado é de 85%. O secretário diz que conta com a "responsabilidade" das pessoas não vacinadas evitarem os parques. Na capital paulista, a imunização fracionada será disponibilizada em 15 distritos. São eles: Capão Redondo, Cidade Dutra, Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Grajaú, Guaianases, Iguatemi, Jardim São Luís, José Bonifácio, Parque do Carmo, Pedreira, São Mateus, São Rafael, Socorro e Vila Andrade. VACINAÇÃO A campanha de vacinação começará no dia 3 de fevereiro e seguirá até o dia 24. A meta é alcançar os moradores da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e da Baixada Paulista. Em todo o Estado de São Paulo, a campanha será realizada em 53 cidades. Em 40 delas, a dose será ofertada para toda a população, devido à alta concentração de mata. Nos 13 municípios restantes, a vacina será dada aos moradores de locais mais vulneráveis. A meta é vacinar 6,3 milhões de pessoas no Estado. Veja as 75 cidades que terão campanha em fevereiro: SÃO PAULO Aparecida Arapeí Areias Bananal Bertioga Caçapava Cachoeira Paulista Canas Caraguatatuba Cruzeiro Cubatão Cunha Diadema Guaratinguetá Guarujá Igaratá Ilhabela Itanhaém Jacareí Jambeiro Lagoinha Lavrinhas Lorena Mauá Mongaguá Monteiro Lobato Natividade da Serra Paraibuna Peruíbe Pindamonhangaba Piquete Potim Praia Grande Queluz Redenção da Serra Ribeirão Pires Rio Grande da Serra Roseira Santa Branca Santo André Santos São Bento do Sapucaí São Bernardo do Campo São José do Barreiro São José dos Campos São Luís do Paraitinga São Sebastião São Vicente Silveiras Taubaté Tremembé Ubatuba RIO DE JANEIRO Belford Roxo Duque de Caxias Itaboraí Itaguai Japeri Magé Mesquita Nilópolis Niterói Nova Iguaçu Queimados Rio de Janeiro São Gonçalo São João de Meriti Seropédica BAHIA Camaçari Candeal Itaparica Lauro de Freitas Mata de São João Salvador São Francisco do Conde Vera Cruz