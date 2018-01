Espaço do evento é uma verdadeira máquina do tempo

Além dos expositores convidados, quem comparecer ao evento poderá conferir também todo o acervo do Nova Garagem com inúmeros títulos de discos de vinil de todos os estilos musicais. O espaço é conhecido por possuir uma enorme e variada coleção de artigos vintages e retrôs para todos os gostos – desde mesas antigas totalmente trabalhadas até peças raras de decoração.

Confira aqui os discos mais vendidos nos EUA em 2017

1. The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - 72,000

2. The Beatles, Abbey Road - 66,000

3. Soundtrack, Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 - 62,000

4. Ed Sheeran, Divide - 62,000

5. Amy Winehouse, Back to Black - 58,000

6. Prince, Purple Rain (Soundtrack) - 58,000

7. Bob Marley and the Wailers, Legend: The Best of... - 56,000

8. Pink Floyd, The Dark Side of the Moon - 54,000

9. Soundtrack, La La Land - 49,000

10. Michael Jackson, Thriller - 49,000