Cristiane Brasil recorre para manter posse

A defesa da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) entrou ontem no Tribunal Regional da 2ª Região (TRF2) com recurso contra a decisão de terça-feira do vice-presidente da Corte, desembargador Guilherme Couto de Castro, que rejeitou o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para suspender a liminar que impede a deputada de tomar posse como ministra do Trabalho. A posse da deputada no cargo estava marcada para terça-feira.

A AGU também recorreu da decisão desembargador Castro. O recurso no TRF2 foi distribuído para o desembargador Reis Friede, que, após analisar o pedido, encaminhou os processos para o desembargador Sérgio Schwaitzer, que está de férias. O juiz Leonardo da Costa Couceiro, titular em exercício da 4ª Vara Federal em Niterói, no Rio de Janeiro, concedeu liminar na segunda-feira suspendendo a eficácia do decreto que nomeou a deputada como ministra.