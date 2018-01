(foto: Franklin de Freitas)

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, deve desembarcar em Curitiba, amanhã, para um encontro com o presidente estadual do partido e pré-candidato ao governo, ex-senador Osmar Dias. Em pauta, as articulações para as eleições de outubro. Lupi quersaber se Osmar pretende permanecer na legenda ou mudar de sigla para disputar o Palácio Iguaçu pela terceira vez.

Pressão

O ex-senador tem dito que prefere permanecer no PDT, mas não descarta mudar de legenda. Ele tem convites do Podemos – partido pelo qual seu irmão, o senador Alvaro Dias – pretende disputar a eleição para a Presidência da República. E também do PSB – partido da base do governador Beto Richa (PSDB) – entre outras siglas. Osmar tem insistido que só tomará uma decisão próximo do prazo final para mudança ou filiação partidária, no início de abril. Mas a cúpula nacional do PDT pressiona por uma decisão antes.

Improbidade

O ex-prefeito de Serranópolis do Iguaçu (região Oeste), Nilvo Perlin (PT), o então secretário de obras e uma empresa do ramo de construção civil foram condenados pela Vara da Fazenda Pública de Medianeira por praticar atos de improbidade administrativa. A sentença partiu de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público que acionou os réus pela compra de materiais de construção para obras do município sem a realização de processo licitatório.

Sem licitação

De acordo com a Promotoria, entre os anos de 2001 e 2004, o então prefeito autorizava a aquisição dos materiais diretamente da empresa envolvida, desrespeitando normas previstas na Lei de Licitações. O secretário de obras, por sua vez, repassava os pedidos para os setores de compras e licitação e a empresa fornecia os produtos. Os valores gastos ultrapassaram a quantia de R$ 53 mil.

Devolução

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) considerou irregulares as transferências voluntárias da prefeitura de Bela Vista do Paraíso (região Norte) ao Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, no valor total de R$ 15.973.881,05, realizadas entre 2010 e 2015. O Instituto Corpore é uma organização da sociedade civil de interesse público (Oscip). Os ex-prefeitos Ângelo Roberto Bertoncini e João de Sena Teodoro Silva; e Crys Angélica Ulrich, presidente da entidade à época – receberam multas e devem devolver, solidariamente com a Oscip, R$ 5.686.430,92, corrigidos monetariamente.

Multas

A auditoria do TCE apontou cinco irregularidades: ausência de prestação de contas; terceirização irregular de mão de obra; ausência de prestação de serviços contratados; contratação irregular de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias; e ausência de fiscalização das parcerias e de comissão de avaliação. Pela ausência de fiscalização, terceirização irregular e contratação irregular de agentes comunitários, o relator do processo, conselheiro Ivens Linhares, aplicou um total de 21 multas.

Atraso

O TCE também emitiu parecer prévio pela irregularidade das contas de 2013 da prefeitura de Peabiru (egião Centro-Oeste), de responsabilidade do ex-prefeito Claudinei Antônio Minchio (gestão 2013-2016). Devido às irregularidades encontradas, o então gestor deve pagar multas que atualmente somam R$ 870,58. Entre os problemas encontrados estão a falta de repasses de contribuições patronais ao INSS; falta de repasses de contribuições retidas dos servidores ao INSS; falta de repasse de contribuições patronais ao regime próprio de previdência social (RPPS); falta de repasses de contribuições retidas dos servidores.