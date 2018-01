Blindagem toca nesta quinta-feira à noite em Curitiba

Lendária banda do cenário curitibano, a Blindagem toma conta do Sheridan’s Irish Pub hoje. O show conta com sucessos do grupo, em seus mais de 40 anos de estrada pelo Brasil. Foram quatro discos de canções originais, além de DVDs ao vivo.

Blindagem é um marco no cenário artístico da capital paranaense. Ainda nos anos 80, fez parceria com o poeta Paulo Leminski em 11 músicas, além de ter discos rodados por grandes gravadoras como Polygram e Continental. Fizeram a direção musical do espetácul Rocky Horro Show, dirigido por Antonio Carlos Kraide com Luis Melo e Paulo Maia, entre outros, no elenco.

Serviço

Blindagem

Onde: Sheridan’s Irish Pub (R. Bispo Dom José, 2315 - Batel)

Quando: Hoje. Abertura da casa às 19h

Quanto: livre até 21h, após R$ 5