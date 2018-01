Nunca antes na história Churchill esteve tão bem

Gary Oldman como Winston Churchill de ‘O Destino de uma Nação’: bonachão e mal-humorado ao mesmo tempo (foto: Fotos: Divulgação)

Gary Oldman é Winston Churchill. Trata-se de um detalhe importante para o filme ‘O Destino de uma Nação’, que estreia hoje. Quando o filme o mostra pela primeira vez, não se vê Gary Oldman, apenas Winston Churchill. A caracterização é tão perfeita que suscita dúvidas ao espectador se o ator está com maquiagem, com maquiagem digital ou se engordou mesmo. Afinal, Oldman é um mestre em desaparecer na pele dos personagens que interpreta – de Drácula a Beethoven, do punk Sid Vicious ao Comissário Gordon, do Batman. E também é um mestre na arte dos diferentes sotaques. No filme, só se vê Churchill. Só se ouve Churchill.

Churchill é o mais icônico dos líderes aliados da Segunda Guerra Mundial. Em boa parte, pelo seu papel de liderança na guerra. Em boa parte, pelo seu peculiar jeito de ser. Bonachão e mal-humorado ao mesmo tempo. Distante, mas carinhoso com a mulher, Clementine (Kristin Scott Thomas). Temido até pelo rei George VI (Ben Mendelssohn) – o mesmo monarca retratado em ‘O Discurso do Rei’, mas aqui sem gagueiras. A cena em que Churchill é empossado ministro pelo rei mostra-se constrangedora para ambos. Como pode ele beber tanto durante uma refeição?, questiona o rei. “Prática”, responde o ministro.

Winston Churchill, porém, chegou lá por vias tortas. O primeiro-ministro Neville Chamberlain (Ronald Pickup) foi meio que derrubado pelos opositores na Câmara, devido ao pulso frouxo na condução dos assuntos da guerra. O mais cotado para sucedê-lo é o Visconde de Halifax (Stephen Dillane), mas, contra todas as previsões, ele mesmo declina. Os outros parlamentares já sabem quem seria o segundo mais cotado – e muitos não gostam da ideia. Mas fato é que, em 10 de maio de 1940, Churchill ascende ao cargo, apesar de ostentar um currículo visto como desabonador.

O cenário dessa ascensão é tenso. Do outro lado do Canal da Mancha, o nazista Adolf Hitler está passando os tanques blindados sobre toda a Europa. Holanda, Bélgica e França caíram no caminho e tudo indica que a Inglaterra será a próxima. Como primeira providência, Churchill forma um comitê de guerra e nele coloca sabidamente adversários políticos como Chamberlain e Halifax, para ficar de olho neles. E quem o acompanha nessa empreitada é sua secretária particular, Elizabeth Layton (Lily James), que sofre o diabo cada vez que tem que datilografar os discursos, as mensagens e os telegramas ditados pelo ministro.

Churchill mostra a coragem que faltou a Chamberlain – acha que o país deve lutar até o fim – e tem ideias claras sobre líderes como Hitler, mas não é unanimidade nem dentro do comitê. Há muito conflitos políticos. Halifax, por exemplo, insiste em um acordo de paz. Não por algum motivo escuso, mas porque acredita que é a melhor solução. O ministro responde ao melhor estilo Churchill: “Não se negocia com um tigre quando você está com a cabeça dentro da boca dele”. Os fatos, porém, indicam que as tropas inglesas vão de mal a pior. O caso mais emblemático é o cerco a Dunquerque – curiosamente, retratado em outro filme da temporada, ‘Durkirk’, de Christopher Nolan.

O filme dirigido por Joe Wright está longe de ser uma biografia completa do primeiro-ministro. Retrata apenas a ascensão dele ao cargo e os dias seguintes, nos quais paira sobre a Inglaterra a dúvida sobre um eventual acordo de paz com os nazistas ou se é melhor ir para a guerra. Na tela, Churchill é firme, porém humano. Mal-humorado, porém bonachão. Às vezes parece estar com a cabeça cheia de uísque. Às vezes parece fraquejar. Mas, quando está convicto, tem energia para subir lepidamente uma escada sem ajuda da bengala. A direção proporciona belas imagens, jogos de luz/sombra e contraste em meio a muita fumaça dos intermináveis charutos. Mas é a interpretação de Churchill que abrilhanta ‘O Destino de uma Nação’. Para completar, faltou Elizabeth Layton escrever a seguinte mensagem: “Caros membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Deem logo o Oscar para Gary Oldman, por favor, Grato”.

Quem é quem

Personagens do filme e suas versões na vida real

Winston Churchill (Gary Oldman)

Político de longa carreira na Inglaterra.

Ascende ao cargo de primeiro-ministro da Inglaterra em meio à tensão da Guerra

Neville Chamberlain (Ronald Pickup)

“Derrubado” do cargo de primeiro-ministro pelos opositores na Câmara, não gosta de Churchill. Esconde um segredo

Elizabeth Layton (Lily James)

Secretária particular de Churchill, passa maus-bocados no trabalho, mas consegue passar a ele algumas ideias do povo inglês

George VI (Ben Mendelssohn)

Rei da Inglaterra. Outro que não pode nem ouvir falar em Churchill como primeiro-ministro, mas que não vê escolha

Clementine (Kristin Scott Thomas)

Mulher de Churchill. Sabe que a prioridade pessoal do marido é a vida pública.