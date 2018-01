Fim do mundo: reality da TV paga ensina como matar

Se era isso que faltava não está faltando mais nada: todos os dias e noites, em horários dos mais diferentes, o canal History tem um programa de nome ‘Desafio Sob Fogo’, que desafia os seus participantes a criar em aço as armas mais poderosas de matar. É isso mesmo, não tem engano. Para os testes são apresentados porcos pendurados, que são decepados pelos cortes precisos das lâminas e bonecos de silicone, na forma de corpo humano, que têm a cabeça decepada com um único golpe. Ao final, o festivo apresentador dá os parabéns aos ferreiros, vencedores ou não, destacando o poder de criatividade de cada um. Sinal dos tempos ou fim do mundo mesmo? A boa notícia é que a chance de um programa desses ser produzido no Brasil é nenhuma. Não resistiria nem um dia à ação do Ministério Público.

Nova edição

O ‘Masterchef’ não terá sua rotina de produção alterada, mesmo diante desse momento de turbulência na Band. Aliás, nem teria como ser diferente. Com limitações ou não, a vida não pode parar e já se anuncia para 6 de fevereiro o início de gravações da próxima temporada. Será o primeiro sem o olhar de Diego Guebel, que deixou a casa no final do ano passado.

Diante disso...

Sem o Guebel, a receita do ‘Masterchef’ que vem aí já apresentará algumas diferenças, a começar pelos primeiros episódios da temporada. Em vez das “peneiras”, agora os trabalhos vão começar com duelos diretos entre os candidatos, em dois cenários simultâneos. Essa “pimenta” indica que outras novidades poderão surgir, a fim de evitar o esgotamento do formato.

Está marcado

O SBT marcou para 3 de maio, uma quinta-feira, 10 da manhã, a gravação do ‘Troféu Imprensa’. Um pequeno atraso em relação às edições anteriores, até pela transferência das férias de Silvio Santos. A exibição será no domingo imediatamente seguinte.

Estreia

O Mais Globosat tem na noite desta quinta a estreia de ‘Os Casos de Cedar Cove’, protagonizada por Andie MacDowell. A atriz é mundialmente conhecida pelos seus trabalhos no cinema – ‘Magic Mike XXL’, ‘Feitiço do Tempo’ e ‘Short Cuts - Cenas da Vida’. Entre outros. A série é baseada nos best-sellers da autora americana Debbie Macomber.

Divulgação

Figuras as mais importantes e representantes de diversos setores, inclusive contratados de outras emissoras, estão sendo procurados pela produção do Amaury Junior para depoimentos sobre a sua estreia na Band. Gugu, Carioca, Carlos Alberto de Nóbrega e Ratinho foram só alguns.

Confraria

Tudo certo entre Globo, Walcyr Carrasco e... Aguinaldo Silva para Mateus Solano reviver o Félix, de “Amor à Vida”, nas filmagens de “Crô” – Parte 2, com Marcelo Serrado. E já tem quem também se lembrou da possibilidade do Paulo Betti, com o Téo Pereira, entrar no meio disso.

Sai desse corpo

O problema, em se tratando de atores com papéis tão marcantes, bem o caso desses três, é o tempo que demoram a se livrar deles. Alguns têm revelado mais facilidade. Outros não.

Está voltando

A competente Sonia Blota, que por muitos anos serviu como correspondente da Band na Europa, com base em Paris, está voltando para o Brasil. E irá se integrar imediatamente a equipe daqui.

Consequência

Com a volta de Sonia Blota, o jornalismo da Band passará a contar com Felipe Kieling, como seu único correspondente europeu. Ele também, fixado em Londres, já há algum tempo está por lá.

Mesmo caso

Murilo Borges, correspondente da Band nos Estados Unidos, como outro caso, já foi informado para retornar imediatamente ao Brasil. A exemplo da Sonia, ele também tem promessas de ser aproveitado no jornalismo em São Paulo. O Murilo, no entanto, está estudando outras possibilidades.

Globo/Divulgação

Até o pescoço: Rômulo Braga e Selton Mello em cena de ‘13 Dias Longe do Sol’ que a Globo exibe nesta quinta-feira. Eles precisam atravessar um andar inteiro tomado pela água da chuva.

Globo/Ramón Vasconcelos

A jornalista Patrícia Poeta será uma das atrações do ‘Altas Horas’, do Serginho Groisman, neste sábado, na Globo.

Bate – Rebate

A nova temporada do ‘Tá no Ar’ terá início dia 23 na Globo...

... Mas, como manda a nova regra, chegará uma semana antes para os assinantes da sua plataforma digital.

Lair Rennó, do programa da Fátima Bernardes, vai reestrear o stand up musical ‘Olá Lair’, dia 15 agora, no Teatro dos Quatro, Rio...

... Depois no Shopping Bangu e Teatro Miguel Falabella.

Em São Paulo, em se tratando de telejornais, tem uma briga boa por audiência em todos os começos de manhã...

... A Globo, com os seus ‘Bom Dia’, sempre lidera com alguma folga...

... Mas sempre sai faísca na disputa pela vice-liderança...

... Os números mais recentes apontam vantagem da Record sobre o SBT...

... Até com certa distância.

C´est fini

A Record, ainda sobre os seus resultados, faz que não existe entre meia-noite e sete da manhã, faixa dominada principalmente pela igreja. O exemplo é o comunicado disparado ontem: “nesta terça-feira, dia 09/01, a Record TV garantiu a vice-liderança na média de todo o dia de São Paulo”. Atenção no detalhe “de todo o dia”... E aí prossegue: “Das 7h à meia-noite, marcou média de 6 pontos com share de 13%. E no Rio de Janeiro, conquistou o segundo lugar com média de 6 pontos e share de 13%”. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!