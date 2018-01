Plataformas conectam terapeutas online a pacientes

Com o aumento do número de internautas, cresce também o número de serviços disponibilizados pela web. Um deles é o atendimento psicológico online, que é uma modalidade de atendimento realizada por um psicólogo com o objetivo de oferecer orientações para situações pontuais e objetivas.

Essa modalidade de atendimento é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e regulamentada pela resolução 11/2012. O CFP permite que os atendimentos sejam realizados via e-mail, chat ou videoconferência, através de aplicativos como o Skype, Hangouts, Zoom e/ou aplicativos semelhantes.

Ainda de acordo com as normas do CFP, o psicólogo que desejar oferecer o atendimento online, deve ter um site específico para este fim cadastrado no conselho ou deve estar cadastrado em uma plataforma autorizada.

Porém, antes de comerçar a buscar atendimento online é importante saber em quais áreas o psicólogo pode trabalhar online. Segundo a portaria, o profissional pode atender a conflitos nos relacionamentos amorosos, estresse no trabalho, insegurança, pertubarções, problemas pessoais, problemas com autoestima, medos, conflitos em relacionamentos afetivos e no trabalho, lidar com emoções negativas, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, ajudar a aliviar a ansiedade antes de provas, concursos e entrevistas, ajudar a alcançar objetivos.

O profissional pode usar um computador, notebook ou Smartphone com acesso à internet banda larga com boa qualidade de conexão e ter microfone e webcam funcionando. Poderá usar a webcam para atendimento por vídeo conferência ou falar apenas por áudio ou apenas por troca de mensagens via chat.

Por questões de segurança e privacidade, é muito importante, tanto para o paciente quanto para o profissional não estar em locais públicos, não usar computadores públicos como o de Lan Houses, por exemplo, estar em um local privado, como o consultório, um cômodo reservado de sua casa ou qualquer outro local silencioso e privado.

Apesar do CFP não exigir nenhum tipo de especialização ou curso de capacitação para o atendimento online, o profissional deve sempre seguir os preceitos éticos presentes no código de ética profissional do psicólogo, ter seu site de atendimentos online cadastrado no CFP ou estar cadastrado em uma plataforma autorizada.

Alguns endereços para atendimento online

http://opsicologoonline.com.br

https://zenklub.com

https://terapiando.com.br/terapias-online/

https://www.talkterapiaonline.com.br/

http://www.psicologiaonlineceris.com.br/

https://www.psicologiaviva.com.br/

http://www.therapion.com/pt/

https://opsicologoonline.com.br/

Psicólogos online

Enquanto os profissionais de psicologia não se apropriam do mercado online, ele vem sendo ocupado por outros profissionais que estão ofertando serviços que tradicionalmente sempre foram prestados por psicólogos

Em uma breve pesquisa no Google sobre tratamento para depressão ou ansiedade por exemplo, podem ser encontrados vários anúncios de Coachs e Terapeutas Diversos oferecendo tratamentos e curas pra problemas relacionados a saúde mental.