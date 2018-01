Amarok Highline V6 chega pelo preço de R$ 184.990

Amarok Highline: Motor 3.0 V6 TDI (turbodiesel) 225 cv (foto: Divulgação)

As primeiras 450 unidades da Volkswagen Amarok Highline V6, foram vendidas em pré-venda no site da marca em 24 horas por R$ 187.710. A partir de fevereiro a Amarok será vendida nas concessionárias por R$ 184.990, sem as rodas especiais do modelo da pré-venda. A grande novidade fica por conta da integração do mesmo motor V6 que equipa alguns utilitários da Audi, o 3.0 V6, turbodiesel, que gera 225 cv de potência e 56,1 kgfm de torque. Com a nova configuração, a Volkswagen Amarok acelera de 0 a 100 km/h em oito segundos cravados, de acordo com a fabricante.

O motor, importado da Alemanha, combina injeção direta de combustível com um turbocompressor de geometria variável. Também existe o benefício do acionamento dos comandos por correntes, que não requerem manutenção, e circuitos separados de arrefecimento para o cabeçote e o bloco, o que permite melhor gerenciamento da temperatura de funcionamento, segundo os dados divulgados pela Volkswagen. Os bons números também são possíveis graças ao câmbio, que é sempre o automático de oito marchas, e a tração integral permanente 4Motion. A Volkswagen acredita que o novo motor será capaz de aumentar sua participação no segmento.

A picape Volkswagen é equipada com vários recursos de auxílio ao motorista, como Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), HDC (Hill Descent Control ou Controle Automático de Descida) e HSA (Hill Start Assist ou Assistente para Partida em Subida). Também traz o BAS (Sistema de Assistência à Frenagem), ASR (Controle de Tração) e EDS (Bloqueio Eletrônico do Diferencial), todos itens de série. Também é item de série o indicador de perda de pressão dos pneus. Esse sistema (composto de 4 sensores instalados nas válvulas de enchimento dos pneus) mede diretamente a pressão de cada pneu e aciona um alerta no quadro de instrumentos se um deles tiver a pressão abaixo do valor recomendado. Resultado: maior segurança – aumentando a vida útil dos pneus – e menor consumo de combustível.

A Amarok V6 Highline tem configuração de carroceria cabine dupla e extensa lista de itens de série, que inclui recursos como faróis bixenônio com luzes de uso diurno de LEDs, sistema de auxílio ao estacionamento com câmera de ré, sistema de freios pós-colisão e os mais modernos recursos de infotainment do mercado.

Mais conectada e inovadora, Amarok V6 Highline traz sistema de infotainment com tela de 6,33” e espelhamento de smartphone leitor de CD, duas entradas para SD-Card, Aux in e porta USB. É possível parear via Bluetooth dois celulares simultaneamente e operar telefone e áudio (streaming).