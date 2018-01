Carnaval de Salvador

A maior festa de participação popular já tem data marcada.

Entre os dias 7 e 13 de fevereiro, o tradicional Carnaval da Bahia deve reunir foliões de todo o mundo.

Considerada a terceira maior capital do Brasil em número de leitos em hotéis, a Bahia recebeu cerca de 600 mil turistas e teve uma ocupação de 95% nos hotéis em 2017, segundo a Secretaria do Turismo.

Além da movimentação na economia local, o Carnaval gera milhares de empregos diretos e indiretos, principalmente no setor de bares e restaurantes.

“Esperamos uma movimentação ainda maior em 2018 e se antecipar nas reservas é fundamental para não ficar de fora da festa”, comenta a gerente comercial do Deville Prime Salvador (www.deville.com.br), Sueli Fernandes.

O hotel tem localização privilegiada, próximo ao Farol de Itapuã e a quinze minutos do aeroporto, além de completa infraestrutura, com piscina, pista de corrida e caminhada, quadras de tênis, campo de futebol, entre outros atrativos.

Durante o carnaval, o valor dos apartamentos será a partir de R$750 (categoria luxo). As reservas deverão ser feitas por telefone 0800-703-1866. Mais informações: reservas.ctr@deville.com.br.