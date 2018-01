Uma diversão bem americana

O Kings Bowl em Miami tem 14 pistas de boliche de dez pinos (foto: Bárbara Browne)

Desde a Idade da Pedra, com a família Flintstones que os americanos adoram jogar boliche. O esporte preferido do personagem “Dude”, interpretado por Jeff Bridges, no filme Big Lebowski , tem um verdadeiro templo em Miami: O Kings Bowl (www.KingsBowlAmerica.com) – pertencente a uma rede americana que possui 16 lojas espalhadas pelos Estados Unidos. Lá o objetivo é reunir os amigos e se divertir nas pistas de boliche ou nas mesas de sinuca. Para melhorar ainda mais, a comida é bem gostosa, a cerveja é gelada e os coquetéis são deliciosos.

O Kings Bowl é um local perfeito para fazer um happy hour, petiscar, jantar e tomar uns bons drinks. Recém-inaugurado no Sul da Flórida, ele está localizado em Miami no complexo CityPlace Doral. O Kings Bowl é impressionante com suas 14 pistas de boliche de dez pinos e mais 4 pistas de boliche privadas. Para festas particulares tem o salão de luxo, ‘The Rum Room’. Cada local do Kings Bowl apresenta uma decoração de luxo e retrô inspirada – tem até um quadro gigante do “Dude” próximo as pistas principais. O cardápio foi elaborado por um chef executivo e traz pratos e petiscos inspiradíssimos”. Com várias opções de entretenimento, noites temáticas e equipamentos audiovisuais de ponta, o Kings Bowl é uma excelente opção para todas as ocasiões e idades, mas atenção: após às 22 horas a classificação etária da casa é restrita para maiores de 18 anos. E as bebidas alcoólicas (em qualquer horário) somente para maiores de 21 anos. O preço de cada partida de boliche – por pessoa (e não por hora) – é em torno de U$8 (oito dólares). O local funciona diariamente a partir do meio-dia e fica na 3450 Northwest 83rd Avenue, Doral. Tel: 844-494-9400. (RB)