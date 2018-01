O engenheiro eletricista Mauro Corbellini tomou posse como novo diretor técnico executivo de Itaipu, em cerimônia realizada na sede da binacional em Curitiba.

Reconhecimento

Grupo Educacional Opet, credenciado como Faculdade desde 1999, conquistou o status de Centro Universitário. Com essa conquista, a instituição com sede em Curitiba e polos de ensino a distância (EaD) no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, passa a se chamar Centro Universitário Opet (UniOpet). Segundo dados de 2016 do Censo da Educação Superior, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e divulgado pelo MEC, das 176 instituições privadas de ensino superior no Paraná, apenas 5,6% conquistaram o status de centro universitário.

Coletivo

Tecverde é a 1º construtora paranaense a propor financiamento coletivo imobiliário em parceria com a Urbe.me e a Formanova. Os investimentos podem iniciar em mil reais, com rentabilidade projetada entre 13% a 15% ao ano e ainda é garantida ao investidor uma garantia de rentabilidade mínima de 120% do CDI sobre o dinheiro aplicado. “Esta é a primeira vez que uma empresa do Paraná tem essa iniciativa para um empreendimento imobiliário e estamos muito animados. O projeto dá uma rentabilidade boa para o cliente do Urbe.me, que é a pessoa física; e, ao mesmo tempo, traz um recurso competitivo em relação aos outros modelos de financiamento com que trabalhamos, e tudo isso de forma ágil”, comenta Beto Justus, Diretor de Desenvolvimento Imobiliário da Tecverde.

Sorrisos

A Neodent chega ao litoral do Paraná, em Matinhos, com a expedição Neo Sorrisos que atenderá entre os dias 5 e 20 de janeiro os moradores locais com avaliação, limpezas e orientações sobre saúde bucal.

Açúcar

A necessidade da redução de açúcar ou de sódio no caso de alimentos e bebidas, e melhor fixação do perfume no tecido para amaciantes, são necessidades constantes demandadas pelos clientes da Takasago, uma das cinco maiores empresas de aromas, ingredientes e fragrâncias do mundo. A companhia está vivendo um novo ciclo de gestão com a entrada do presidente Gilvan Azevedo.

* A BRAMETAL S/A, considerada a maior empresa da América Latina para a fabricaçāo de estruturas metálicas para geraçāo e transmissāo de energia elétrica e telecomunicações, fez a aquisição da Tector Engenharia, Torres e Ferragens S/A.

* A Uninter acaba de lançar 18 novos cursos que estarão disponíveis a partir de fevereiro para todo o país na modalidade a distância. Destes, 3 são inéditos no Brasil: Tecnólogo em Investigação Profissional, Gestão de Cidades Inteligentes (Smart Cities) e Educador Social.

* Shopping Mueller recebe de 11 de janeiro a 4 de fevereiro, no piso L4 do mall, o DISCOVERY KIDS EM AÇÃO!. A atividade é indicada para crianças de 0 a 11 anos, sempre acompanhadas de um adulto responsável.

* A Praia do Estação, no Shopping Estação, traz mais uma vez aos curitibanos o balneário indoor. A diversão, no clima de litoral, já está na Praça de Eventos (piso L1), e fica até dia 06 de fevereiro.