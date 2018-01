Cantora Anitta diz ser fã do reality 'Big Brother Brasil'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 24, afirmou ser uma grande fã do "Big Brother Brasil" e que não perde um só programa. A cantora disse que adora acompanhar a formação dos casais dentro casa. "Fico esperando os casais se formarem e as brigas também, mas os casais são babados", disse Anitta, em vídeo divulgado pela Globo no "BBB Retrô". A cantora disse que um dos momentos de que mais gostou foi a "novela" "Algemas da paixão", uma sátira ao triângulo amoroso vivido entre Thyrso, Manuela e Fabrício no "BBB 2". "Lembro de vários casas, como Dhomini e Sabrina [Sato, apresentadora da Record], Grazi [Grazi Massafera, no ar como Lívia em "O outro lado do paraíso" (Globo)] e Alan, Manoela e Thyrso. Tinha até novela. É muito Mara.?" A "novela" mostrava a paixão de Thyrso pela estudante Manuela e destacava as dúvidas da estudante em aceitar a paixão do cozinheiro. Thyrso tinha as falas dubladas por uma voz infantil e em espanhol. A trama frisava o interesse que a estudante teve por Fabrício, que, na época, insinuou que de fato houve envolvimento entre os dois. Exibido em 2002, o "BBB 2" teve o caubói Rodrigo Leonel Fraga como o grande vencedor. Na época, o criador de cavalos de Ribeirão Preto (SP) ganhou R$ 500 mil. MUDANÇAS NA 18ª EDIÇÃO A Globo anunciou uma mudança no sistema de votação do "Big Brother Brasil 2018". Neste ano, o telespectador que quiser votar pela internet precisará fazer um cadastro gratuito antes de escolher um participante. Os votos continuam sendo ilimitados. Segundo a emissora, será preciso informar dados pessoais como nome, e-mail e data de nascimento. Também será necessário criar uma senha de 8 a 15 dígitos. Para facilitar o processo, a Globo promete dar a opção de clicar no botão do Facebook ou do Google para preencher automaticamente alguns campos. De acordo com a emissora carioca, o intuito é "conhecer melhor" os fãs do programa, mas a pratica também evita fraudes e robôs. Pelo segundo ano consecutivo sendo apresentado por Tiago Leifert, que já passou pelo comando de programas como "The Voice Brasil" e "The Voice Kids", o "BBB 18" estreia no dia 22 de janeiro.