Governador entrega obra na Rodovia do Cerne

Rodovia do Cerne ganhou duplicação, novo calçamento e pontos de ônibus entre Curitiba e Campo Magro (foto: Ivan Bueno/APPA)

O governador Beto Richa entrega, hoje, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba, as obras de restauração ampliação da Rodovia do Cerne (PR-090). As obras foram iniciadas em 2016 e envolveram um conjunto de serviços que melhoraram as condições de trafegabilidade em 11 quilômetros da rodovia, com construção de terceiras faixas e duplicação de alguns trechos. A solenidade acontece ás 11 horas, em frente à Igreja São José Operário, no Jardim Viviane, em Campo Magro.

O Governo do Paraná investiu R$ 30,2 milhões na obra que vai beneficiar cerca de 30 mil pessoas. “As melhorias na Estrada do Cerne fazem parte dos investimentos do governo para diminuir os gargalos da Região Metropolitana de Curitiba”, já destacava o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, um ano atrás, quando eram implantadas as calçadas e pontos de ônibus em trechos com obras prontas.

Manoel Ribas

A principal ligação entre Curitiba e Campo Magro, tem continuidade pela Avenida Manoel Ribas, em Santa Felicidade, que também está em obras desde o ano passado. Os trabalhos de revitalização já passaram da metade. A obra de 3,2 quilômetros é feita no trecho entre a Rua Madre Clélia Merloni até o Contorno Norte (PR-418). A previsão de término dos trabalhos é para o final do primeiro semestre deste ano. “A Avenida Manuel Ribas, segunda maior obra viária da capital, atrás apenas da Linha Verde, está próxima de ser concluída. A reforma será importante inclusive para os comerciantes”, diz a a administradora da Regional Santa Felicidade, Simone da Graça das Chagas Lima