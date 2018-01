Ladrões atacam caixas eletrônicos em duas cidade do interior do Paraná

Bancos de dois municípios do Paraná foram atacados por assaltantes, ontem. Os casos aconteceram em Piraí do Sul, nos Campos Gerais, e em Guaraqueçaba, no Litoral. Nos dois casos, os ladrões explodiram os caixas-eletrônicos para levar o dinheiro. Em Guaraqueçaba, os bandidos chegaram a fazer reféns. Segundo a polícia, os ladrões usaram moradores da cidade como escudos enquanto explodiam os únicos caixas-eletrônicos da cidade. Na fuga, eles ainda explodiram um dos carros usados para dificultar a perseguição.

Em Piraí os bandidos também usaram o mesmo artifício, colocando fogo em um veículo na saída do quartel da polícia para impedir o deslocamento de viaturas enquanto explodiam os caixas.