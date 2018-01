Ontem, 80 trabalhadores participaram de entrevista de emprego em duas salas cedidas pela Secretaria de Trabalho e Emprego de Araucária (SMTE). Os 80 candidatos foram encaminhados pela Agência do Trabalhador de Araucária com base nos requisitos solicitados pela empresa contratante. No total, serão 30 vagas para servente de pedreiro. Centenas de trabalhadores já foram encaminhados para entrevistas nesses primeiros dias de 2018.

Na semana anterior, 93 candidatos também já haviam participado de entrevista com representantes de duas empresas para os cargos de auxiliar de carga e descarga e montador de andaime. A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE) tem apoiado o processo de contratação disponibilizando local para que as empresas realizem o processo de seleção. Esses encaminhamentos se referem a empresas com mais vagas. Os encaminhamentos ocorrem diariamente e são para áreas e empresas diversas.

É importante destacar que a Agência do Trabalhador/Sine apenas encaminha o trabalhador que preenche os requisitos solicitados pela empresa interessada. A decisão sobre a contratação é exclusiva da empresa contratante. No ano de 2017 (dados fechados até novembro), mais de 7 mil trabalhadores foram encaminhados para as empresas, com 1.411 contratados; alta de 73% em comparação com 2016 (814 contratações).

Sala do Empreendedor

Por meio do site da Sala do Empreendedor (www.salasdoempreendedor.com.br), o morador de Araucária pode localizar e ter o contato de microempreendedores individuais (MEI) da cidade. Basta preencher o nome do município que o sistema localiza os MEIs cadastrados nas áreas de: alimento, automotivo, comércio, construção, estética e serviços. Desta forma, o morador de Araucária, ao contratar um produto ou serviço desses MEIs, pode incentivar esses negócios locais.