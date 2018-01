A Prefeitura de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria de Finanças, abre a oportunidade para a população quitar o IPTU e a Taxa de Coleta de Lixo relativo ao ano de 2017, sem a multa de 05%, – multa essa pela inscrição em divida ativa. Com isso o munícipe tem até o dia 31 de janeiro de 2018 para realizar o pagamento dos débitos atrasados e aproveitar a oportunidade.

“Nos primeiros dias do ano sempre há um grande número de pessoas procurando o balcão do IPTU para quitar débitos e evitar a inclusão na dívida ativa, o que costuma ser feito na primeira semana de janeiro. Por isso, novamente com a anuência do prefeito Toninho Fenelon, estendemos o prazo para até 31 de janeiro para beneficiar a população que tem interesse em quitar o débito”, ressalta Milton Talamini, secretário de Finanças. A Secretaria de Finanças ressalta que essa oportunidade se aplica somente para pagamento total e à vista até o dia 31 de janeiro de 2018.