Sol aparece, mas pancadas de chuva não vão embora no Paraná

O sol deve “dar as caras” no Estado a partir de hoje, mas mesmo assim, ainda estão previstas pancadas de chuva com trovoadas em áreas do Paraná. As chuvas serão típicas de verão, em pontos isolados e de curta duração. Esse cenário deve durar até a próxima semana, pelo menos. As temperaturas ficam altas em todas as regiões a partir de amanhã. No interior as máximas podem chegar aos 33ºC no Norte e Oeste, mas todas as regiões devem ter marcas na casa dos 30ºC. Até mesmo em Curitiba as temperaturas ficam altas no final de semana.

Amanhã, a Capital deve ter sol, calor e temperatura de 29ºC. Por causa das pancadas de chuva a sensação de abafamento deve ficar alta na Capital. Assim como no resto do Estado, hoje o dia começa com muitas nuvens, mas o sol aparece em alguns momentos. Pode chover na parte da tarde na forma de pancadas. No domingo os termômetros podem marcar 30ºC na Capital e, na segunda-feira, a semana começa com oscilação entre 19 e 27 graus.