Leilão em fevereiro procura interessados em compra e venda

Quem quiser vender ou adquirir obras de arte terá a oportunidade em fevereiro, em Curitiba. O leiloeiro público Helcio Kronberg está organizando um grande leilão de arte e os interessados que quiserem vender quadros, esculturas ou qualquer outra peça deve procurar o escritório Kronberg Leilões até o dia 15 de fevereiro.

O mercado para leilão de arte é promissor. Kronberg vem tendo reuniões com profissionais da área desde 2016. “A ideia é debater com marchands como podemos dar o melhor apoio no processo dos leilões. Temos que estar bem alinhados para que sejam ofertadas peças de qualidade e com valores interessantes”, atenta. O leiloeiro lembra que, nesta área, o público costuma ser ainda mais exigente e específico, fazendo com que o leiloeiro tenha que ter ainda mais preparo.

“Para o comprador é ótimo, seja ele um investidor, um colecionador de arte ou uma pessoa em busca de uma peça para a decoração da sua casa ou do seu escritório. Isso porque os bens são ofertados com desconto significativo em relação ao valor dele no mercado”, diz.

Em dezembro, um grande leilão online de obras trouxe pinturas do catarinense Luis de Souza, uma obra da paranaense Eliane Prolik e quadros do espanhol Alejandro Díaz Grova.

Kronberg é leiloeiro público oficial pela Junta Comercial do Estado do Paraná (Jucepar)e leiloeiro rural pela Federação de Agricultura e Pecuária do Paraná desde 2000. Possui ampla experiência em leilões extrajudiciais e judiciais. Mestre, especialista e bacharel em Direito e Administração, com formação também em Economia e Ciências Contábeis, tem cinco livros publicados e atua na docência. Para mais informações basta acessar: www.kronberg.com.br.