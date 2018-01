Detran esclarece prazos de IPVA, Dpvat e licenciamento

Começou ontem o prazo para pagamento do IPVA e do Seguro Dpvat no Paraná. Muitos proprietários de veículos têm dúvidas sobre a competência e o vencimento de cada uma, além de questões que envolvem o licenciamento anual e a emissão do documento do veículo. O pagamento do IPVA e do Seguro Obrigatório (Dpvat) devem ser feitos no início do ano. Já no segundo semestre, ocorre à cobrança do Licenciamento Anual de Veículo, único que gera a emissão do documento 2018. O licenciamento é de competência do Detran-PR, e a data de vencimento varia de acordo com o dígito final do veículo e pode ser consultada junto ao site do órgão.