Com gol nos acréscimos, Corinthians empata com a Ferroviária na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeão da Copa São Paulo de Juniores, o Corinthians precisou de um gol aos 47 minutos do segundo tempo para empatar com a Ferroviária em 1 a 1, na noite desta quarta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O resultado deixou o Corinthians na liderança do Grupo 17, com sete pontos em três rodadas, empatado com a Ferroviária, mas em vantagem no saldo de gols. Os adversários de ambos na segunda fase da Copinha virão do Grupo 18, que teria jogos disputados ainda nesta quarta. Mais inspirada em campo, a Ferroviária foi mais efetiva ofensivamente e marcou aos 16 minutos da primeira etapa, com o zagueiro Maycon, aproveitando falha da defesa alvinegra após cruzamento na área. No intervalo, o técnico Dyego Coelho promoveu duas substituições -Samuel e William nos lugares de Zé Gabriel e Nathan-, mas a postura do Corinthians seguiu apática e ainda mais ineficiente na defesa. Apesar de ter o domínio do jogo, a Ferroviária perdeu oportunidades valiosas para ampliar. Aos oito minutos, Rafinha acertou o travessão da meta defendida por Diego em cobrança de falta. Aos 23, Cleison ficou com o rebote do goleiro alvinegro, mas chutou por cima do gol. O Corinthians seguiu se lançando ao ataque e criou chance em cabeçada de William, mas o goleiro Vitor Dias evitou o empate com o joelho. Nos acréscimos, Ramonzinho acertou belo chute e empatou para os alvinegros.