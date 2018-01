Ricky Martin se casa em segredo com Jwan Yosef

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após publicar uma foto em que aparece nu, o cantor Ricky Martin, 46, surpreendeu novamente os fãs ao revelar que se casou em segredo com o artista plástico Jwan Yosef. Os dois estavam noivos desde 2016 e começaram a namorar em janeiro do mesmo ano. "Nós trocamos nossos votos, e nós juramos tudo, e assinamos todos os papéis que precisávamos assinar, acordos pré-nupciais e tudo mais", disse Martin, em entrevista ao programa E! News nesta quarta (10). O casamento pegou todos de surpresa. Isso porque o cantor havia mencionado que queria um grande evento para dividir com o mundo. A declaração foi dada à revista britânica "Attitude", em outubro passado. "Será um grande evento. Somos uma família moderna, e acho que as pessoas precisam ver, e eu quero normalizar a beleza da nossa família. Por isso quero dividir meu casamento com o mundo. A decisão de oficializar a união do casal pode ter acontecido em decorrência do decreto do presidente Donald Trump, que proíbe a entrada de cidadãos do Iraque, Iêmen, Irã, Síria, Líbia, Somália e Sudão. Yosef tem ascendência síria e, dessa forma, sua família não consegue entrar no país norte-americano. Estrela da nova temporada do seriado "American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace", Ricky Martin interpreta Antonio D'Amico, parceiro do designer de moda. CASA DO CANTOR Após encerrar a sua turnê em Las Vegas, Rick Martin escolheu Los Angeles, na Califórnia para morar com o companheiro e os filhos gêmeos, Valentino e Matteo, de nove anos. A pedido "Architectural Digest", o casal gravou um vídeo no qual mostra a nova casa em Beverly Hills. "A casa está um pouco bagunçada", brincou o cantor ao iniciar a visita pela nova moradia. "Tino e Matteo nasceram na estrada. Eles passavam duas semanas em um lugar e, depois, já mudavam. Nossos filhos são estáveis quando nós estamos juntos. Onde quer que seja, é a casa", disse o porto-riquenho, em entrevista ao site "Architectural Digest". O cantor afirmou que considerou morar em Londres (Inglaterra) ou em Nova York (EUA), mas decidiram ficar em Los Angeles por um mês para sentir a vibração.