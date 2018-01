Botafogo supera assédio do exterior e fecha com destaque do Paraná

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo deu uma grande notícia para sua torcida nesta quarta-feira. Renatinho, camisa 10 do Paraná e um dos destaques da equipe na campanha do retorno à elite do futebol brasileiro defenderá o clube de General Severiano em 2018. Para fechar com o apoiador, o Alvinegro teve que superar o assédio de clubes do exterior que sondavam a situação do atleta. Apesar das sondagens de fora, o Botafogo intensificou as negociações com Renatinho e viu a insistência fazer a diferença. O jogador é esperado ainda nesta quarta-feira no Rio de Janeiro para fazer exames na quinta e na sequência assinar com o Alvinegro. Além de Renatinho, o Botafogo trouxe Leandro Carvalho, Luiz Fernando e Rony para a temporada que se inicia no dia 16, quando o time encara a Portuguesa na estreia do Campeonato Carioca. O Botafogo ainda busca uma camisa 9 para a temporada. Após tentar Anselmo Ramon, Rafael Moura, Gilberto, Kayke, Hernane Brocador, Barcos, Barrios e Bergson, o Alvinegro finalmente está próximo de fechar com Kieza.