Na estreia em 2018, Corinthians cede empate no fim, mas vence o PSV nos pênaltis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians começou a temporada 2018 com o pé direito. O atual campeão brasileiro derrotou o PSV Eindhoven, da Holanda, nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo normal. Rodriguinho marcou o gol alvinegro no duelo válido pela Florida Cup, em Orlando, Estados Unidos. Lammers empatou no último minuto do jogo. Caíque salvou o time alvinegro nas penalidades ao defender a terceira cobrança no triunfo por 5 a 4. A equipe corintiana volta a campo no próximo sábado na segunda partida pela Florida Cup. O adversário da vez será o Glasgow Rangers, da Escócia. O confronto será novamente em Orlando, às 16h (de Brasília). O destaque do jogo foi Rodriguinho. Ele atuou bem nos 45 minutos em que esteve em campo. Atuando pelo lado esquerdo do meio-campo, por dentro, ele deu velocidade ao time alvinegro e, de quebra, marcou o gol do Corinthians. Quem não pode comemorar a boa estreia no ano é Kazim. Embora tenha mostrado muita vontade, como é habitual, o centroavante esteve muito mal tecnicamente, com direito a alguns passes errados. O jogador turco teve uma chance no primeiro tempo, mas escorregou no lance e não conseguiu finalizar. Com mais ritmo de jogo, o PSV comandou as primeiras ações da partida. Aos 17min, o adversário do Corinthians teve a primeira chance: Van Ginkel arriscou de longe e Cássio espalmou para escanteio. Após a cobrança, o PSV quase abriu o placar no toque de cabeça de De Jong, mas a bola saiu pela linha de fundo. Mas foi O time do técnico Fábio Carille que saiu na frente. Aos 23min, Jadson cruzou a bola na área, ela passou pela zaga holandesa e encontrou Rodriguinho no segundo pau. O meia venceu a marcação e tocou de chapa para o fundo do gol. Nos últimos 45 minutos, o Corinthians trocou todos os titulares e passou a ter menos posse de bola, atuando com praticamente todos os jogadores atrás da linha da bola. A postura chamou o PSV, que teve grande chance para empatar aos 29 minutos -o atacante Mauro, cara a cara com Caique, chutou para fora. Nos minutos finais, o goleiro reserva alvinegro salvou dois gols do PSV. Primeiro, aos 43, evitou um gol de Mauro. Nos acréscimos, Caique defendeu um chute de Malen com os pés. No rebote, Mauro chutou com o gol vazio e viu Guilherme Romão afastar a bola em cima da linha. A pressão dos holandeses deu certo. Após uma cruzamento na área, Lammers pegou a sobra do bate-rebate e conseguiu, enfim, balançar a rede em Orlando. CORINTHIANS Cássio (Caíque); Fagner (Léo Príncipe), Balbuena (Léo Santos), Pedro Henrique (Warian), Juninho Capixaba (Guilherme Romão); Gabriel (Fellipe Bastos), Clayson (Giovanni Augusto), Jadson (Maycon), Rodriguinho (Camacho), Romero (Marquinhos Gabriel); Kazim (Júnior Dutra). T.: Fábio Carille PSV EINDHOVEN Zoet; Santiago Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Hendrix (Mauro Júnior), Van Ginkel (Pablo Rosario), Gastón Pereiro (Malen); Hirving Lozano (Gapko), Bergwijn (Maher), Luuk de Jong (Lammers). T.: Phillip Cocu Local: Orlando City Stadium Juiz: Jonathan Bilinski (EUA) Cartões amarelos: Léo Príncipe e Guilherme Romão (Corinthians); Pablo Rosario (PSV Eindhoven) Gols: Rodriguinho, aos 23min do primeiro tempo, e Lammers, aos 48min do segundo tempo