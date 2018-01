Eleição na Uefa põe dois brasileiros na seleção de 2017; Neymar fica fora

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A UEFA anunciou nesta quinta-feira (11) a seleção de jogadores que atuam na Europa em 2017. A escolha foi feita por meio de votação popular e elegeu dois brasileiros: os laterais Daniel Alves (PSG) e Marcelo (Real Madrid). Principal nome do PSG, Neymar ficou de fora da lista. Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid foi o clube com mais jogadores na seleção, com cinco: Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric e Cristiano Ronaldo. Na sequência aparece a Juventus, com Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini. O Barcelona conta apenas com Lionel Messi. Curiosamente, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não foram os mais votados no site da Uefa. A preferência foi por Sergio Ramos, escolhido por 73,7% do público. Logo atrás vem Marcelo, com 70%. Confira a seleção popular da UEFA: Goleiro: Buffon (Juventus); Laterais: Daniel Alves (PSG) e Marcelo (Real Madrid); Zagueiros: Sergio Ramos (Real Madrid) e Chiellini (Juventus); Meias: De Bruyne (Manchester City), Kroos (Real Madrid) e Modric (Real Madrid); Atacantes: Hazard (Chelsea), Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid).