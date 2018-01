Retirada de postes interdita parte da avenida Comendador nesta quinta

Redação Bem Paraná com assessoria

11/01/18 às 10:05 - Atualizado às 12:15 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Setran)

No bairro Jardim Botânico equipes da prefeitura trabalham na remoção de postes de energia nesta manhã de quinta-feira, 11. O trânsito está parcialmente interditado, na Avenida Comendador Franco, no sentido Curitiba, depois do viaduto sobre a Linha Verde.

Como está chovendo, o motorista deve redobrar a atenção ao transitar pela Comendador nesta manhã de quinta-feira, 11.

No bairro São Francisco há outra obra de manutenção que atrapalho o trânsito. A pista da direita da Rua Inácio Lustosa tem bloqueio parcial, com serviços de manutenção de galeria, entre as ruas Mateus Leme e Duque de Caxias.

Agentes da Setran orientam o trânsito.