Chuvas elevam previsão da safra deste ano em 2,2%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A intensidade das chuvas de dezembro determinou uma projeção de aumento de 2,2% na safra agrícola deste ano. Os últimos prognósticos apontam para uma produção total de cereais, leguminosas e oleaginosas de 224,3 milhões de toneladas, ainda assim, resultado 6,8% menor do que a safra recorde de 2017. As informações são da Agência Brasil. As informações constam do terceiro prognóstico para a safra 2018 referentes ao LSPD (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola) divulgado nesta quinta (11), no Rio de Janeiro, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os dados confirmam as expectativas de que a safra de 2018 será bem inferior à safra recorde do ano passado. Pelos números divulgados pelo IBGE, o prognóstico da safra de grãos para 2018 aumentou de 219,5 milhões de toneladas para 224,3 milhões. O aumento, embora não reverta a expectativa de safra menor em 2018, ocorreu em razão da abundância de chuvas no ultimo mês do ano passado.