Rita Cadillac será destaque na Grande Rio e provoca ciúmes

(foto: Reprodução R7)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-chacrete e ex-"A Fazenda" Rita Cadillac, 63, foi a escolhida para desfilar como destaque na escola de samba Grande Rio. A agremiação será a quinta a entrar na Marquês de Sapucaí no primeiro dia de desfiles do Carnaval do Rio, no dia 11 de fevereiro. Porém, as demais chacretes como Sandra Avião, Cristina Azul e Jussara Bumbum estão revoltadas por não terem sido convidadas para o desfile. A informação é da coluna "Olá", assinada por Fefito, publicada no jornal "Agora", do Grupo Folha. A Grande Rio vem para a avenida com o enredo "Vai para o Trono ou Não?", uma homenagem ao centenário de Abelardo Barbosa, o Chacrinha, completado em setembro de 2017. O eterno guerreiro morreu em 1988. Procurado, Leleco Barbosa, filho de Chacrinha, a quem caberia convidar as ex-dançarinas, disse que "Rita Cadillac vai desfilar representando as mais de 500 chacretes". Já a Grande Rio afirma que outras ex-bailarinas participarão. SÃO PAULO Além do Rio, a ex-chacrete Rita Cadillac também desfilará na escola de samba Rosas de Ouro, em São Paulo. A agremiação homenageará os caminhoneiros em seu samba-enredo: "Pelas estradas da vida, sonhos e aventuras de um herói brasileiro". A agremiação será a sexta a desfilar no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, no primeiro dia do Carnaval paulistano, em 9 de fevereiro. Cadillac desfilará em um carro alegórico chamado Boate Azul. Na noite desta quarta (10), Rita Cadillac participou dos ensaios na quadra da escola. "Hoje foi dia de prestigiar o ensaio da @rosasdeouro estarei na avenida!", publicou a ex-chacrete, em sua conta no Instagram (https://www.instagram.com/p/Bdy3cnQnFxI/).