Documentação deixa Juninho Capixaba fora de estreia do Corinthians no Paulista

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda sem registro na Federação Paulista e na CBF, o lateral esquerdo Juninho Capixaba não poderá atuar na estreia do Corinthians pelo Campeonato Paulista, na próxima quarta-feira (17), contra a Ponte Preta, no Pacaembu. Capixaba, egresso do Bahia e já assinou contrato de quatro anos, fez sua estreia diante do PSV Eindhoven na última quarta (10), pela Flórida Cup. Publicada inicialmente pelo "Globoesporte", a informação foi confirmada pelo clube via assessoria de imprensa. Para que estivesse apto para o confronto, Juninho Capixaba deveria estar inscrito na Federação Paulista até a noite da última quarta, o que foi impossível por documentação de transferência ainda insuficiente. Sem Capixaba, o titular no primeiro jogo oficial de 2018 deverá ser o jovem Guilherme Romão, que retorna de empréstimo do Oeste. O Corinthians tem até a próxima segunda-feira (15) para enviar a relação de inscritos do Paulistão, que permite até 26 atletas em uma lista "A" e ainda abre a perspectiva de inscrições ilimitadas para atletas da base com até 21 anos em uma lista "B".