Central 156, canal entre população e prefeitura de Curitiba, faz 1 milhão de atendiementos

A Central 156 realizou 1.082.524 atendimentos em 2017, dos quais a maior parte foi feita por telefone (87%), seguido do chat on-line (7,6%) e site (5%). Na média, o ritmo ficou em 2.966 atendimentos diários.

No ano passado, o Índice de Satisfação com os serviços da Prefeitura encaminhados pela central teve seu melhor desempenho em cinco anos: 81,4%. Em dezembro, ele atingiu o segundo maior pico do ano, com 82,9% – 12,4 pontos porcentuais acima do registrado no mesmo mês de 2016.

Entre os atendimentos, 511.807 eram pedidos de informação e 433.290 solicitações de serviço.

Os serviços mais solicitados pela população foram os de coleta de entulhos, iluminação pública, trânsito, abordagem social e poda de árvores – esses cinco itens somaram quase 54% da demanda.

O sistema do 156 registra 2.576 serviços disponíveis para os moradores da cidade.

Já os pedidos de informação mais acionados foram os de itinerário e horário de ônibus, limpeza pública, transporte coletivo e cartão transporte – juntos eles representaram 42% da demanda.

Menos abandono

Outro dado de destaque no relatório anual feito pela central foi a redução 48,7% da taxa de abandono das ligações (as chamadas desligadas pelo solicitantes enquanto esperam o contato com o atendente). Em 2016, 5,15% dos contatos eram abandonados; no ano passado, o volume caiu para 2,64%.

O número de elogios aos serviços prestados, por sua vez, teve alta de 11% em 2017 sobre 2016, passando para 6.514.

Contato direto

A Central é o principal canal de comunicação direta da população com a Prefeitura de Curitiba. A Secretaria de Governo Municipal é responsável pelo serviço, prestado operacionalmente pelo Instituto das Cidades Inteligentes (ICI).

O atendimento feito pela central é distribuído para os setores da administração responsáveis pela execução dos serviços.